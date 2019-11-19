İstanbul'da yol verme tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü

İstanbul Yeni Sahra'da trafikte yol verme kavgası yaşandı. Tekme tokat kavga amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Kavga bir süre sonra erdi. Taraflar araçlarına binerek uzaklaştı. İşte NTV Whatsapp İhbar Hattı'na gelen o görüntüler...

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