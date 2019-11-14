İstanbul'da zabıtalardan seyyar satıcılara gazlı müdahale kamerada

İstanbul Kartal'da zabıtalar, izinsiz satış yapılan seyyar tezgahları kaldırmak isteyince arbede yaşandı. ıkan arbedede zabıta biber gazı kullandı. Sıkılan biber gazından parktaki vatandaşlar da etkilendi. O anlar kameraya böyle yansıdı.

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