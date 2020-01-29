İstanbul'daki depremde hasar gören binalarda çökme riski var
İstanbul Sultangazi'de, 26 Eylül 2019'daki 5,8'lik depremde hasar gören iki bına mühürlenmış ve içlerinde yaşayanlar, başka yerlere yerleştırılmıştı. Depremden dört ay sonra ise, apartman sakinleri mühürleri söktü. 18 aile, bınaya gerı döndü. Kolonlarında derin çatlaklar ve çürümeler var. NTV ekibinden Baran Bila, bu durumun, ne denli biyük riskler yaratabileceğini, Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Barış Sevim ile konuştu.
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