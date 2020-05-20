İstanbul'dan 19 Mayıs manzaraları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, sokağa çıkma kısıtlamasında kutlandı. İstanbul'da boş sokaklarda, şampiyon iki motosikletçi, Atatürk rallisinde yarıştı. 101 motosikletli polis şehir turu attı. Haliç'te denizde 150 metrelik bayrak açıldı. İşte İstanbul'dan 19 Mayıs izlenimleri...

NTV 20.05.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 20.05.2020 - 08:45

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER