İstanbul'dan deprem göçü başladı

45 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş depremlerinden sonra risk altındaki kentlerden göç başladı. Kuzey Anadolu Fay Hattı kuşağında bulunan İstanbul'da, ya farklı illere yerleşmenin ya da şehir içinde daha güvenli görülen bölgelere taşınmanın telaşı yaşanıyor. Hal böyle olunca deprem öncesinde dahi uygun fiyata kiralık veya satılık ev bulmak zorken, artık neredeyse imkansız hale geldi. (Haber:Baran Bila-Sena Gürbıyık)
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