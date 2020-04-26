İstanbul'dan Kütahya'ya sürpriz

Corona virüse karşı en büyük özveriyi sağlık çalışanları veriyor. Ailelerinden uzakta, günlerce görevlerinin başındalar. Tekirdağ'da acil tıp teknisyeni Karakaş çifti de onlardan biri... Karakaş çifti, bir aydır görmedikleri kızlarına, pankartlı sürpriz yaptı. İstanbul'da da polis, Ayşe hemşirenin Kütahya'daki kızına doğum günü sürprizi yaptı.
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NTV 26.04.2020 - 09:21| Son Güncelleme : 26.04.2020 - 09:45
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