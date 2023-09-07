İstanbul'u bekleyen büyük tehlike: Sular altında kalabilir
İklim değişikliğine bağlı sorunlar gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Geleceği tehdit edebilecek sorunlardan biri de deniz seviyelerindeki yükselişler. "Küresel Denge Derneği" korkutan bir rapor hazırladı. Buna göre 80 yıl sonra İstanbul ve İzmir'de sahil şeridi su altında kalabilir. Uzmanlara göre deniz seviyesindeki artış gözle görülebilir değil ancak zamanla artacak. Yaklaşık 80 yıl sonra İstanbul'da Üsküdar, Kadıköy, Tuzla, Yenikapı, İzmir'de ise Karşıyaka, Balçova gibi yerler bundan ciddi şekilde etkilenecek.
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