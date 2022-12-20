İstanbul’un 980 bin nüfuslu ilçesinde sığınmacı sayısı 300 bin
İstanbul’un en kalabalık ilçesi Esenyurt’ta her 3 kişiden biri göçmen... İlçenin nüfusu 1 milyona yaklaşınca ekim ayında Esenyurt yeni yabancı oturumuna kapatılmıştı. Ancak bölgede halen pek çok sorun var ve güvenlik belki de bu sorunların en başında geliyor. (Haber:Canan Girgin Kamera:Hasan Kayıkçı)
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