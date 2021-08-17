İstanbul'un binaları ne kadar güvenli?

İstanbul’daki yapı stoğu yıllardır tartışma konusu... Uzmanlara göre özellikle 2000 yılından önce yapılan binaların sağlamlığı şüpheli... Bir yapı laboratuvarı İstanbul’daki eski binalardan alınan karot parçalarını inceledi. Sonuçlar iyi değil... Laboratuvar Müdürü Mehmet Emin Hasanoğlu ‘‘İncelenen betonların içinde deniz kabukları, ahşap parçaları bile var. Dokununca dökülüyorlar. Yani artık bunlara beton demek doğru değil’’ dedi.
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NTV 17.08.2021 - 16:26| Son Güncelleme : 17.08.2021 - 16:37
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