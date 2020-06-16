Artan corona virüs vakaları üzerine valilik, İstanbul'da denetimlerin sıkılaştırılması kararı aldı. Peki 16 milyonluk dev şehirde neler yaşandı? İşte toplu taşıma araçlarından sokaklara, İstanbul'un corona virüs günlüğü...
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NTV 16.06.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 16.06.2020 - 09:25
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