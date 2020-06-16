İstanbul'un corona virüs günlüğü

Artan corona virüs vakaları üzerine valilik, İstanbul'da denetimlerin sıkılaştırılması kararı aldı. Peki 16 milyonluk dev şehirde neler yaşandı? İşte toplu taşıma araçlarından sokaklara, İstanbul'un corona virüs günlüğü...

NTV 16.06.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 16.06.2020 - 09:25

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