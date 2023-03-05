İstanbul'un fark edilmeyen 'Deprem Afet Konteynerleri'
İstanbul'un 39 ilçesinde, içinde arama kurtarma ekipmanları olan 'Deprem Afet Konteynerleri' bulunuyor. Ancak her gün önünden geçilen bu konteynerler ya fark edilmiyor ya da ne işe yaradığı bilinmiyor. Üstelik hırsızlık nedeniyle konteynerlerin sayısı zaman içinde ciddi şekilde azaldı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.