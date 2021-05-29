İstanbul’un Fethi’nin 568. yıldönümü ışık gösterileriyle kutlandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul'un fethinin 568. yıldünümünde özel bir etkinlik düzenledi. Kentin simge yapılarından Ayasofya Camii ile Galata Kulesi ışık gösterisiyle aydınlatıldı. Ses ve ışık gösterileriyle İstanbul'un fethi canlandırıldı.
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Anadolu Ajansı 29.05.2021 - 21:21| Son Güncelleme : 29.05.2021 - 22:38
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