İstanbul’un fethinin 569. yılı Ayasofya’da görsel şölenle kutlandı

İstanbul’un fethinin 569. yılı Ayasofya’da görkemli bir gösteriyle kutlandı. Türkiye’de ilk kez İletişim Başkanlığı tarafından kullanılan ‘gökyüzü video haritalama teknolojisi’ ile Fatih Sultan Mehmet’in at üstündeki görseli ve fethin sembolleri, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi üzerinde verildi.  

Haberler - Anadolu Ajansı 30.05.2022 - 09:42 | Son Güncelleme : 30.05.2022 - 09:57

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