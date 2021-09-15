İstanbul’un gezgin köpeğine GPS’li tasma: Artık bir ismi de var
İstanbul’u toplu ulaşım araçlarıyla gezerek sosyal medyada gündem olan sokak köpeğinin artık hem bir ismi hem de GPS donanımlı özel bir tasması var... İstanbul Büyükşehir Belediyesi sevimli köpeği buldu, bakımını yapıp aşılarını tamamladı. Adı ‘Boji’ olan gezgin köpek bundan böyle GPS'li özel bir tasmayla takip edilecek. (Haber:Onur Aksoy Kamera:Erkut Uzunoğuları)
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NTV 15.09.2021 - 14:52| Son Güncelleme : 15.09.2021 - 15:00
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