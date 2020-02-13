İstanbul'un gizemli adası dalgıçlar tarafından görüntülendi
İstanbul Maltepe açıklarında bulunan ve tarihi yaklaşık bin yıl öncesine dayanan kayıp ada Vordonisi, 3 kişilik dalgıç ekibince görüntülendi. Bizans döneminde sürgün adası olarak kullanılan Vordonisi’nin, 1010 yılında gerçekleşen büyük İstanbul depreminde sular altında kaldığı düşünülüyor. Vordonisi, Bostancı-Adalar vapuruna binenler tarafından görülebiliyor. Anıtlar Kurulu, adanın sit alanı olması için çalışma başlattı.
13.02.2020 - 11:38| Son Güncelleme : 13.02.2020 - 11:46
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