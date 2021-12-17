İstanbul'un gizli yeraltı mekanları

İstanbul'un altında, bugüne kadar hiç bilmediğimiz bambaşka bir dünya var. Gizli mahzenler, keşfedilmemiş sarnıçlar, şehrin altında yüzlerce metre uzanan dehlizler. İstanbul'un bu gizli kalan yer altı mekanları akademik tez oldu. Tarihçi Arzu Ulaş, Osmanlı belgelerinden yola çıktı, dalgıçlar ve mağaracılarla yerin altına indi ve 26 yeni sarnıç tespit edildi. (Haber: Yağız Şenkal - Kamera: Bahattin Demir)

Haberler - NTV 17.12.2021 - 10:47 | Son Güncelleme : 17.12.2021 - 13:37

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