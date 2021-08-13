İstanbul'un ilçeleri alarm veriyor: Virüs haritası kıpkırmızı
Covid-19 salgınında tablo giderek ağırlaşıyor. Bu durum vaka haritasında da net bir şekilde görülmekte... İstanbul’da kırmızıya dönen ilçeler giderek artıyor. Yurt genelinde de pek çok il yüksek risk grubunda... (Haber:Baran Bila Kamera:Cahit Kazan)
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NTV 13.08.2021 - 15:36| Son Güncelleme : 13.08.2021 - 15:44
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