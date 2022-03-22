İstanbul'un tarihi su kanalları sarnıçlar

Tarih su kaynaklarından uzak kalmış, yararlanamamış, kuraklığın pençesinde kalarak yok olmuş sayısız medeniyetle dolu. Uzun süre ayakta kalabilmiş imparatorlukların sırlarından biri ise su kaynaklarının doğru kullanımı. İstanbul bu alanda da en başarılı örneklerden birine ev sahipliği yapıyor. (Haber: Baran Bila - Kamera: Cahit Kazan)

Haberler - NTV 22.03.2022 - 10:39 | Son Güncelleme : 22.03.2022 - 10:47

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