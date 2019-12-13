İstanbul'un tek kadın bomba imha uzmanı

Bugüne kadar yüzlerce hayat kurtaran mesleğe başlarken ‘parfüm kokusu yok barut kokusu var’ diyen bomba imha uzmanı Esma Çevik'in şehit olması Türkiye'yi üzüntüye boğdu.<br /><br /><strong>NTV'den Osman Terkan</strong>, Türkiye'deki sayılı kadın bomba imha uzmanlarından biriyle konuştu. 45 kiloluk kıyafetlerle patlayıcıları nasıl imha ediyor, bomba imha uzmanlığını neden seçti?
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