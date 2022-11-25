İstanbul’un üzerini yağmur bulutları kapladı

İstanbul'da yağmur öncesi kentin üzerini kara bulutlar kapladı. Galata Kulesi ve tarihi yarımadanın üzerine çöken yağmur bulutları ilginç manzaralar oluştururken yağmurun gelişi dron ile havadan görüntülendi. Öte yandan İstanbul için bugünden sonra ise meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.

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