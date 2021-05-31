İşte Bostancı sahilinin hali: ‘‘Marmara artık bir şey anlatmaya çalışıyor’’

Deniz salyası yani müsilaj Marmara’nın tamamını sarmış durumda... Deniz yüzeyinde kalın bir tabaka var ve görüntü endişe verici... NTV ekibinden Korhan Varol, Bostancı sahilindeki tedirgin edici manzarayı anlattı.

NTV 31.05.2021 - 13:54 | Son Güncelleme : 31.05.2021 - 14:12

DİĞER VİDEOLAR