İşte Manastır Askeri Lisesi’ndeki Atatürk odası

Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri bir deha, iyi bir komutan olmasında askeri eğitim aldığı okullar önemli rol oynadı. İlk üniformasını 13 yaşında Selanik Askeri Rüştiyesi’nde giyen Atatürk, İstanbul’daki Harp Akademisi’nden mezun olduğunda 24 yaşındaydı. Atatürk lise yıllarını ise Balkanlar’daki Manastır şehrinde geçirdi. NTV muhabiri Osman Terkan ve kameraman Cahit Kazan, Kuzey Makedonya’nın Manastır kentine gitti ve günümüzde müze olarak kullanılan Atatürk’ün eğitim gördüğü askeri liseyi görüntüledi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.