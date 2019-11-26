İşte milli füze Bozdoğan (Cumhurbaşkanı Erdoğan projenin ayrıntılarını aktardı)
Meclis'te parti grubuna seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli füze Bozdoğan hakkında da açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bozdoğan füzesi 2020 yılında uçaktan test atışlarının tamamlanmasının ardından TSK envanterine girecek. Dünyada sadece 9 ülkenin ürettiği havadan havaya füze, milli muharip uçaklarımıza ve F-16'lara monte edilecek" dedi.
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