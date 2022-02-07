İşte patlamadan hemen sonra mahallede yaşananlar

İstanbul Üsküdar’daki bir binada doğalgaz patlaması meydan geldi, ikisi ağır 4 kişi yaralandı. Patlamanın ardından mahalle savaş alanına döndü. Patlamanın olduğu binanın en üst katındaki dairelerin camları, çerçeveleri hatta duvarların bir bölümü yıkıldı. İşte patlamanın hemen ardından yaşananlar...
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