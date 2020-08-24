İşte sel felaketinin merkez üssü Dereli ... (NTV ekibinin izlenimleri)
Giresun'daki sel felaketi, en çok Dereli ilçesini etkiledi. Taşan dere nedeniyle, tüm ilçe, "harabeye" döndü. Araçlar çamura saplandı, işyerleri kullanılamaz hale geldi. Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla temizlik çalışmasına başladı. NTV ekibinden Osman Terkan ve Kenan Kızılağaç'ın izlenimleri...
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NTV 24.08.2020 - 13:33| Son Güncelleme : 24.08.2020 - 14:03
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