İşte Türkiye'nin yerli otomobili

Yerli otomobilin tanıtım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine şahitlik ediyoruz. Aracımız sıfır emisyonla çalışarak çevreyi hiç kirletmeyecek. Bu otomobil yerli ve millidir'' dedi. Erdoğan, yerli otomobil fabrikasının Bursa Gemlik'te TSK arazisi üzerinde kurulacağını da açıkladı. Türkiye'nin yerli otomobili böyle tanıtıldı.
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