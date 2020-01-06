İşte yurt genelinde hava durumu

Ankara'da kar, İstanbul'da sağanak yağış... Yurt genelinde etkili olan soğuk havanın ne kadar devam edeceğini ve son durumları NTV muhabirleri Osman Terkan, Celal Çamur ve NTV Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan aktardı.
NTV Haber 06.01.2020 - 14:07| Son Güncelleme : 06.01.2020 - 14:23
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