İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne toprak döktürdü

İstanbul Sultanbeyli'de iddiaya göre, kiracısından anlaştıklarından daha fazla kira isteyen mülk sahibi, dükkanın önüne toprak döktürdü. Sabah dükkana geldiklerinde gördükleri manzaraya inanamadıklarını anlatan kiracı Özkan Çalık, ''5 bin lira kirayı anlaşarak 7 bin liraya çıkardık. 6 aylık da peşin yatırdık. Sonra mesajlar atarak kirayı 15 bin yaptığını, 6 aydan sonra da 20 bin olacağını yazdı'' dedi. Tehdit mesajları aldığını da söyleyen kiracı, dükkan sahibinden şikayetçi oldu.

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