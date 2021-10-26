İşten ayrılmak isteyen çırağını hortumla dövdü

Şanlıurfa’da bir oto lastikçi ustası, işten ayrılmak isteyen çırağını hortumla dövdü. Çırak, kendisine defalarca vuran ustasını durdurmaya çalışsa da başaramadı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde ustanın çırağı tokatladığı da görülüyor. Canının yandığını söyleyen çırağın ‘‘Usta niye bırakmıyorsun, bana vurup da ne yapacaksın?’’ dediği de duyuluyor.
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