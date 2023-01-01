İstiklal Caddesi'nin simgelerinden 'kırmızı tramvay' yeniden raylarda

İstiklal Caddesi'nin simgelerinden biri olan tarihi kırmızı tramvay yenilendi. 2022 yılının son gününde tekrar raylarla buluşan tramvaya ilgi yoğundu. 140 yıllık araç, seferlerini Taksim-Tünel arasında sürdürmeye devam edecek.

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