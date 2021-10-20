İstinat duvarı bir anda yerle bir oldu

İstanbul Üsküdar’da katlı otopark, pazar yeri ve yüzme havuzu inşaatının isninat duvarı bir anda yerle bir oldu. Güvenlik kameralarının kaydettiği yıkılma nedeniyle hemen yandaki apartmanın giriş katındaki dairede hasar meydana geldi. ‘Deprem oluyor’ zannederek korkuyla sokağa fırladıklarını anlatan apartman sakinleri ‘‘Uzun süredir inşaat vardı. Belediyeye inşaatın evlerimize çok yakın olduğu ve zarar verebileceği konusunda birçok kez başvuru yaptık ama şikayetlerimiz dikkate alınmadı’’ dedi.

Haberler - ntv.com.tr 20.10.2021 - 12:00 | Son Güncelleme : 20.10.2021 - 12:09

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