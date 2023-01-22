İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılan provokatif eyleme tepkiler sürüyor

Stockholmdeki provokatif eyleme sadece siyasetten değil, sokaktan da tepki var. Farklı kentlerdeki eylemlerde hedefte İsveç vardı. Sabah namazında 90 bin camide de kuranı kerim okundu. İsveçteki Kuran-ı Kerim yakılan provokatif eyleme tepkiler sürüyor. İsveç Büyükelçiği önünde protesto gösterisi düzenlendi. (Haber:Öykü Tüccar Kamera:Yasin Gündoğan)
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