İsveç'ten Ankara'ya 8 saatlik operasyon (Kızı yardım istedi, Türkiye uçak gönderdi)

Kızı yardım istedi, Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Ve İsveç'teki Türk hasta, ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Emrullah Gülüşken şimdi Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altında. Üç çocuğu da onunla birlikte Türkiye'ye getirildi. İşte sosyal medyadan yapılan bir yardım çağrısıyla başlayan o yolculuk...
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NTV 26.04.2020 - 17:00 | Son Güncelleme : 26.04.2020 - 17:30

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