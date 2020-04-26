İsveç'ten getirilecek Türk hastanın kızı süreci NTV'ye anlattı
İsveç'in Malmö kentinde, yeni tip Corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in, kızları Samira ve Leyla Gülüşken'in sosyal medyadan yayımladığı yardım çağrısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt verdi. Gülüşken ailesi, şu anda havaalanında, Türkiye'den gelecek uçağı bekliyor. O bekleyiş sırasında, Leyla Gülüşken, NTV yayınına konuk olarak yaşadıklarını paylaştı...
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