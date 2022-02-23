İtalya hayali kurarken fidye çetesinin eline düştüler

İstanbul’da yasa dışı yollarla İtalya’ya gitmek isteyen 5 kişi, Afgan bir çete tarafından rehin alındı. Rehineler, işkence altında ailelerine İtalya’da olduklarını söyleyip para istedi. Ailelerden birinin durumdan şüphelenmesi üzerine polis operasyon düzenledi.

Haberler - NTV 23.02.2022 - 14:32 | Son Güncelleme : 23.02.2022 - 15:11

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