İtalya hayali kurarken fidye çetesinin eline düştüler
İstanbul’da yasa dışı yollarla İtalya’ya gitmek isteyen 5 kişi, Afgan bir çete tarafından rehin alındı. Rehineler, işkence altında ailelerine İtalya’da olduklarını söyleyip para istedi. Ailelerden birinin durumdan şüphelenmesi üzerine polis operasyon düzenledi.
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