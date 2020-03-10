İtalya'da ülke çapında tecrit

İtalya'da artan corona virüs vakalar karşısında alınan önlemleri Vatikan Büyükelçisi NTV ekranında aktardı. Büyükelçi Lütfullah Göktaş, Bugünden itibaren bütün kısıtlamalar önlemler etkin halde. Vatandaşların toplu halde olabileceği bütün etkinlikler iptal edildi. Kararname ile bu önlemler 3 Nisan'a kadar devam edecek'' dedi.

NTV Haber 10.03.2020 - 13:04 | Son Güncelleme : 10.03.2020 - 13:16

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