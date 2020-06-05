İtalya'yı salgın için ilk uyaran Prof. Ilaria Capua NTV'ye anlattı

"Doğanın dengesini bozduk, onun da bizim dengemizi bozması kaçınılmazdı".... Bu sözler dünyaca ünlü Virolog Prof. Ilaria Capua'ya ait. Yeni tip corona virüsün Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden İtalya'da ilk vak'anın görülmesinden hemen önce, kendi ülkesini "gelen büyük felakete karşı" uyarmıştı.

NTV 05.06.2020 - 12:42 | Son Güncelleme : 05.06.2020 - 12:59

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