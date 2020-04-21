İtfaiye ekipleri 5.katta mahsur kalan kedi içim atlama çadırı kurdu

İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir binanın en üst katında mahsur kalan kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri uzun uğraşlar verdi. Bir ekip merdivenle kedinin bulunduğu pencereye kadar çıkarken başka bir ekip de kedinin düşme ihtimalini göz önünde bulundurarak aşağıya atlama çadırı açtı. Pencerede bekleyen kedi, itfaiye aracının sesiyle ürkerek, son bir hamle yapıp çatıya çıkmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden kedi 5. kattan atlama çadırının üzerine düşerek yara almadan kurtarıldı.

ntv.com.tr 21.04.2020 - 12:21 | Son Güncelleme : 21.04.2020 - 12:33

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