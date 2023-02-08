İtfaiye eri enkazdan kurtardıkları yaşlı adama kendi botunu verdi

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen depremler kent merkezinde büyük yıkıma yol açtı. Kente giden Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri, Trabzon Caddesi'nde bir apartmanın enkazından yaşlı bir adamı kurtardı. Bir itfaiye eri, yalın ayak olduğunu gördüğü yaşlı adama kendi botlarını verdi.

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