İtfaiye şoförüne yürek hoplatan sürpriz: "Anam anam benim ev"

Bolu'da itfaiye erleri, başşoför olarak görev yapan mesai arkadaşları İlhami Özer'e, kendi evinde yangın çıktığı yönünde sahte ihbarla doğum günü sürprizi hazırladı. Duyduğu adres karşısında panikleyen ve "Anam anam benim ev" diyerek itfaiye aracına koşan Özer, sürücü koltuğuna geçmek için kapıyı açtığında sürprizle karşılaştı. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli personel, başşoför İlhami Özer'in doğum gününü kutlamak için ilginç bir yöntem seçti. Senaryo gereği, istasyonda yangın alarmı verildi ve telsizden yangın ihbarı geçildi. İhbarda verilen adres ise başşoför Özer’in kendi eviydi. "Anam anam benim ev" diye koştu Duyduğu adres karşısında panikleyen ve "Anam anam benim ev" diyerek itfaiye aracına koşan Özer, sürücü koltuğuna geçmek için kapıyı açtığında sürprizle karşılaştı. Direksiyon başında yanan mumlarla süslenmiş doğum günü pastasını gören Özer, kısa süreli şaşkınlığın ardından rahat bir nefes aldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yaşadığı paniğin ardından kahkahaya boğulan Özer'in, mesai arkadaşlarının alkışları eşliğinde pastayı üfleyerek teşekkür ettiği görüldü.