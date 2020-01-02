İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: Libya konusunda kendi çocuklarımızı gönderir gibi hassas olmamız lazım

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için yaptığı çağrısının ardından bugün olağanüstü toplanıyor. İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, NTV canlı yayınında Özgür Akbaş'ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

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