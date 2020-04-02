İyileşenin kanıyla tedavi yöntemi (Sağlık Bakanlığı genelge yayınladı)

Sağlık Bakanlığı, Corona virüs tedavisinde kullanılan immün plazma yöntemine ilişkin genelge yayımladı. Genelgede, immün tedarikinde uyulması gereken kurallar, kimlerin kan bağışı yapabileceği ve kan bağışı yapılabilecek kurumlar belirtildi.

NTV 02.04.2020 - 09:27 | Son Güncelleme : 02.04.2020 - 10:01

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