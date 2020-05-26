İzinsiz dışarı çıkanlara para cezası

Corona virüs önlemleri kapsamında bir kez daha, 4 gün olmak üzere, uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bugün son günündeyiz. Ekipler ihmale karşı artırdığı tedbirler dahilinde dün, izin belgesi olmadan dışarı çıkanlara para cezası kesmek zorunda kaldı.
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NTV 26.05.2020 - 09:21| Son Güncelleme : 26.05.2020 - 11:02
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