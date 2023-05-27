Rıza Bey Apartmanı davasında müteahhit ve mimar oturanları suçladı
İzmir'de üç yıl önce meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalardan biri de Rıza Bey Apartmanı idi. Apartmanın enkazında 36 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. 2'si tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kendilerini savunan müteahhit ve mimar, daire sahiplerini suçladı.
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