İzmir depreminin 4. yılı | Cemil Tugay: Riskli ve kaçak yapılarla ilgili çalışmalar sürüyor
İzmir'de, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremin üzerinden 4 yıl geçti. Kentteki 903 bin binanın yalnızca yüzde 12'si 2000 yılı sonrasında yapıldı. Peki İzmir, yeni bir depreme hazır mı? Kentte ne gibi çalışmalar yapılıyor? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, NTV ekibinden Merih Ak'ın sorularını yanıtladı.
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