''Enkaz altındakiler ailemiz gibi çalıştık'' (İzmir depreminin kadın kahramanları)
Kadınlar artık hayatın her alanında varlar, her işin üstesinden geliyorlar, kadın erkek işi ayırt etmeden ayaklarının üstünde duruyorlar. NTV ekibinden Merih Ak, İzmirli kadın itfaiyecilerle buluştu. Sadece yangında değil her afette canlarını hiçe sayarak görev yapan kadın itfaiyeciler, İzmir depreminde de ön cephedeydiler. (Kamera:Burak Uygun)
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NTV 08.03.2021 - 16:14| Son Güncelleme : 08.03.2021 - 16:38
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