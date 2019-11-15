İzmir Karşıyaka'da eğik binalara tahliye kararı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yıllardır eğik halde duran ve depreme dayanıklı olmadığı yönünde rapor verilen beş bina için valilik harekete geçti. Binalarin tahliye edilmesine karar verildi. Bazı vatandaşlar evlerini terk etti, bazıları ise tekrar yapılacak olan bina analiz testinin sonucunu bekliyor.
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