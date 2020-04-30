İzmir Körfezi yeniden hayat buluyor

İzmir'de yapımına, 1962'de başlanan ''Büyük Kanal Projesi'' 2002 yılında tamamlandı. 9 belediye başkanının çalıştığı projeye, yaklaşık 700 milyon dolar harcandı. Kokusuyla ve kirliliğiyle gündeme gelen İzmir Körfezi, kendini temizlemeye başladı. Denizdeki canlı popülasyonu da, artmaya başladı.

NTV 30.04.2020 - 14:57 | Son Güncelleme : 30.04.2020 - 15:48

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