NTV Özel Dosya | Fabrikadan kültür merkezine: İzmir Kültür Sanat Fabrikası
İzmir'de 2004 yılından beri atıl durumda olan 140 yıllık geçmişe sahip eski Tekel Fabrikası, Turizm Bakanlığı'na devredilip restore edildi. Yeni adı İzmir Kültür Sanat Fabrikası oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, içinde Ege'nin en büyük Atatürk İhtisas Kütüphanesi'ni de barındıran müzede Arkeoloji, Etnografya, Resim ve Heykel Müzeleri ile sergi, konser alanlarının olacağını söyledi. Bakan Ersoy, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nın 7 gün 24 saat yaşayan bir merkez olacağını da vurguladı. Müzedeki etkinlikler mayıs ayının sonuna kadar ücretsiz olacak. (Haber: Merih Ak Kamera: Burak Uygun)
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