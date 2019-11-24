İzmir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü için fidan dikim etkinliği
24 Kasım'da Öğretmenler Günü nedeniyle İzmir'de fidan dikme etkinliği düzenlendi. Törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile AK Parti İzmir milletvekili Binali Yıldırım katıldı. NTV muhabiri Merih Ak, etkinlik alanından ayrıntıları aktardı.
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